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Cortes de luz para este miércoles en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón

La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón por tareas de mantenimiento y reemplazo de infraestructura.

Trabajos de la EPE. Créditos: Guillermo Di SalvatoreTrabajos de la EPE. Créditos: Guillermo Di Salvatore
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Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este miércoles 2 de septiembre se realizarán cortes programados en distintos sectores de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón.

La medida afectará el suministro eléctrico por tareas de reemplazo de conductores y postes, mantenimiento general y trabajos solicitados por terceros. En Sauce Viejo no figuraban interrupciones programadas en el canal oficial de la EPE.

Cronograma de cortes programados

Santa Fe

08:00 - 10:00 - Zeballos, JP López, Pasaje Paraná y Estrada

08:00 - 10:00 - Colodrero, Huergo, Mitre hasta Laguna Setúbal

08:00 - 12:00 - E. Zeballos, Lamadrid, Estrada y JP López

08:00 - 12:00 - Av. F. Zuviría, Hernandarias, 4 de Enero y Vieytes

08:30 - 12:30 - Alberti, Zeballos, Viera y Av. Circunvalación

09:00 - 13:00 - Beruti, Chiclana, Larrea y Grandoli

12:30 - 14:30 - Av. Circunvalación, Cibils, Pavón y Cafferata

Santo Tomé

09:00 - 13:00 - Por Autopista Santa Fe - Rosario, hacia el este y oeste, entre Ejército Argentino y España

San José del Rincón

11:00 - 12:00 - Por Callejón Pintos, entre Ruta Prov. N°1 e ingreso a Complejo Ubajay

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

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