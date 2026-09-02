Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este miércoles 2 de septiembre se realizarán cortes programados en distintos sectores de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón.
Cortes de luz para este miércoles en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón por tareas de mantenimiento y reemplazo de infraestructura.
La medida afectará el suministro eléctrico por tareas de reemplazo de conductores y postes, mantenimiento general y trabajos solicitados por terceros. En Sauce Viejo no figuraban interrupciones programadas en el canal oficial de la EPE.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 10:00 - Zeballos, JP López, Pasaje Paraná y Estrada
08:00 - 10:00 - Colodrero, Huergo, Mitre hasta Laguna Setúbal
08:00 - 12:00 - E. Zeballos, Lamadrid, Estrada y JP López
08:00 - 12:00 - Av. F. Zuviría, Hernandarias, 4 de Enero y Vieytes
08:30 - 12:30 - Alberti, Zeballos, Viera y Av. Circunvalación
09:00 - 13:00 - Beruti, Chiclana, Larrea y Grandoli
12:30 - 14:30 - Av. Circunvalación, Cibils, Pavón y Cafferata
Santo Tomé
09:00 - 13:00 - Por Autopista Santa Fe - Rosario, hacia el este y oeste, entre Ejército Argentino y España
San José del Rincón
11:00 - 12:00 - Por Callejón Pintos, entre Ruta Prov. N°1 e ingreso a Complejo Ubajay
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.