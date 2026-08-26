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Cortes de luz para este miércoles en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón

La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón por tareas de mantenimiento y reemplazo de infraestructura.

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Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este miércoles 26 de agosto se realizarán cortes programados en distintos sectores de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón.

La medida afectará el suministro eléctrico por tareas de reemplazo de postes y conductores, despeje de electroductos, mantenimiento de subestación y reformas. En Sauce Viejo no figuraban interrupciones programadas en el canal oficial de la EPE.

Cronograma de cortes programados

Santa Fe

08:00 - 10:00 - Av. Blas Parera, Piedrabuena, Neuquén y Larguía

08:00 - 10:00 - Ayacucho, Diagonal Santa Fe, Azcuénaga y Grandoli

08:00 - 10:00 - Estado de Israel, Vieytes, Castañaduy y Menchaca

08:30 - 12:30 - Castelli, JP López, Estrada y Lamadrid

09:00 - 13:00 - Amenábar, Dr. Zavalla, Roberto Arlt y Av. Circunvalación

09:30 - 11:30 - Piedrabuena, Herrera, Acosta y Bunting (Alto Verde)

09:30 - 11:30 - Larguía, Leumann, Aguirre y Alsina

10:00 - 12:00 - Berutti, Gorriti, Viñas y Menchaca

11:00 - 13:00 - Dr. Zavalla, Saavedra, Callejón El Sable y Misiones

11:30 - 12:30 - Azopardo, Gaboto, Zeballos y Alberti

Santo Tomé

08:00 - 12:00 - Zona 1: Gaboto, Necochea, Córdoba y Malvinas Argentinas

08:00 - 12:00 - Zona 2: México, R. S. Peña, Tierra del Fuego y 3 de Febrero

San José del Rincón

11:00 - 15:00 - Gamboa, De Los Naranjos, Seguí y Artirizia

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

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