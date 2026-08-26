Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este miércoles 26 de agosto se realizarán cortes programados en distintos sectores de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón.
Cortes de luz para este miércoles en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón por tareas de mantenimiento y reemplazo de infraestructura.
La medida afectará el suministro eléctrico por tareas de reemplazo de postes y conductores, despeje de electroductos, mantenimiento de subestación y reformas. En Sauce Viejo no figuraban interrupciones programadas en el canal oficial de la EPE.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 10:00 - Av. Blas Parera, Piedrabuena, Neuquén y Larguía
08:00 - 10:00 - Ayacucho, Diagonal Santa Fe, Azcuénaga y Grandoli
08:00 - 10:00 - Estado de Israel, Vieytes, Castañaduy y Menchaca
08:30 - 12:30 - Castelli, JP López, Estrada y Lamadrid
09:00 - 13:00 - Amenábar, Dr. Zavalla, Roberto Arlt y Av. Circunvalación
09:30 - 11:30 - Piedrabuena, Herrera, Acosta y Bunting (Alto Verde)
09:30 - 11:30 - Larguía, Leumann, Aguirre y Alsina
10:00 - 12:00 - Berutti, Gorriti, Viñas y Menchaca
11:00 - 13:00 - Dr. Zavalla, Saavedra, Callejón El Sable y Misiones
11:30 - 12:30 - Azopardo, Gaboto, Zeballos y Alberti
Santo Tomé
08:00 - 12:00 - Zona 1: Gaboto, Necochea, Córdoba y Malvinas Argentinas
08:00 - 12:00 - Zona 2: México, R. S. Peña, Tierra del Fuego y 3 de Febrero
San José del Rincón
11:00 - 15:00 - Gamboa, De Los Naranjos, Seguí y Artirizia
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.