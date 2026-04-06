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Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe y Santo Tomé

La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe y Santo Tomé por tareas de mantenimiento y reemplazo de infraestructura.

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Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este lunes 6 de abril se realizarán cortes programados en distintos sectores de Santa Fe y Santo Tomé.

La medida afectará el suministro eléctrico en ambas ciudades debido a tareas de mantenimiento de subestación, reemplazo de postes y conductores, además de retiro de línea.

Cronograma de cortes programados

Santa Fe

07:30 - 09:30 - Doldán, Hnos. Figueroa, Espinosa y Jauretche

07:30 - 09:30 - Aguado, Estrada, Alberti y Padre Genesio

08:00 - 10:00 - Av. Blas Parera, Pavón, Azcuénaga y Crespo

08:00 - 12:00 - Aguado, Estrada, Vieytes y Padre Genesio

09:00 - 11:00 - Av. Blas Parera, Cervera, Larrea y Javier de la Rosa

09:30 - 11:30 - Lavaisse, Pedro de Vega, Psje. Sta. Fe y R. S. Peña

09:30 - 11:30 - French, Gorriti, Cafferata y Edmundo Rosas

11:30 - 13:30 - Juan De Garay, Salta, Estrada y Padre Quiroga

11:30 - 13:30 - Misiones, Callejón El Sable, Gob. Freyre y Saavedra

Santo Tomé

07:30 - 10:30 - Gaboto, Iriondo, Gral. López y Juan De Garay

10:30 - 13:30 - Pueyrredón, Almaraz, Necochea y Ob. Gelabert

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

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