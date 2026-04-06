Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este lunes 6 de abril se realizarán cortes programados en distintos sectores de Santa Fe y Santo Tomé.
Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe y Santo Tomé
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe y Santo Tomé por tareas de mantenimiento y reemplazo de infraestructura.
La medida afectará el suministro eléctrico en ambas ciudades debido a tareas de mantenimiento de subestación, reemplazo de postes y conductores, además de retiro de línea.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
07:30 - 09:30 - Doldán, Hnos. Figueroa, Espinosa y Jauretche
07:30 - 09:30 - Aguado, Estrada, Alberti y Padre Genesio
08:00 - 10:00 - Av. Blas Parera, Pavón, Azcuénaga y Crespo
08:00 - 12:00 - Aguado, Estrada, Vieytes y Padre Genesio
09:00 - 11:00 - Av. Blas Parera, Cervera, Larrea y Javier de la Rosa
09:30 - 11:30 - Lavaisse, Pedro de Vega, Psje. Sta. Fe y R. S. Peña
09:30 - 11:30 - French, Gorriti, Cafferata y Edmundo Rosas
11:30 - 13:30 - Juan De Garay, Salta, Estrada y Padre Quiroga
11:30 - 13:30 - Misiones, Callejón El Sable, Gob. Freyre y Saavedra
Santo Tomé
07:30 - 10:30 - Gaboto, Iriondo, Gral. López y Juan De Garay
10:30 - 13:30 - Pueyrredón, Almaraz, Necochea y Ob. Gelabert
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.