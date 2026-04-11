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Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe y Santo Tomé

La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe y Santo Tomé por tareas de mantenimiento y reconfiguración de la red.

Trabajos de la EPE. Trabajos de la EPE.
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Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este sábado 11 de abril se realizarán cortes programados en sectores de Santa Fe y Santo Tomé.

La medida afectará el suministro eléctrico en distintos puntos debido a maniobras de reconfiguración, mantenimiento de subestación, reemplazo de postes y retiro de línea.

Cronograma de cortes programados

Santa Fe

07:30 - 10:30 - Chacabuco, Marcial Candioti, Belgrano y Dgo. Silva

07:30 - 10:30 - Ituzaingó, Calchines, Marcial Candioti y Alberdi

08:00 - 10:00 - Estado de Israel, Vieytes, Menchaca y Castañaduy

08:00 - 12:00 - Pte. Roca, Av. F. Zuviría, Gorostiaga y 4 de Enero

09:00 - 11:00 - Jav. de la Rosa, Reg. 12 de Infantería, Av. F. Zuviría y Psje. Marsengo

10:00 - 12:00 - JP López, Zeballos, Lamadrid y Estrada

10:00 - 13:00 - Rivadavia, Castelli, San Martín y JP López

10:00 - 13:00 - A. del Valle, Castelli, Espora y 1 de Mayo

11:00 - 12:00 - Av. Blas Parera, Estrada, Cassanello y Zeballos

11:00 - 14:00 - Risso, Castelli, Padre Genesio y Avellaneda

Santo Tomé

07:30 - 10:30 - Iriondo, Falucho, Gral. López y Juan de Garay

08:00 - 12:00 - Av. 7 de Marzo, Derqui, Moreno y Belgrano

10:30 - 12:30 - Juan de Dios Mena, San Juan, Macia y Gaboto

10:30 - 12:30 - Salta, Hernandarias, Derqui y Belgrano

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

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