Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este sábado 11 de abril se realizarán cortes programados en sectores de Santa Fe y Santo Tomé.
Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe y Santo Tomé
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe y Santo Tomé por tareas de mantenimiento y reconfiguración de la red.
La medida afectará el suministro eléctrico en distintos puntos debido a maniobras de reconfiguración, mantenimiento de subestación, reemplazo de postes y retiro de línea.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
07:30 - 10:30 - Chacabuco, Marcial Candioti, Belgrano y Dgo. Silva
07:30 - 10:30 - Ituzaingó, Calchines, Marcial Candioti y Alberdi
08:00 - 10:00 - Estado de Israel, Vieytes, Menchaca y Castañaduy
08:00 - 12:00 - Pte. Roca, Av. F. Zuviría, Gorostiaga y 4 de Enero
09:00 - 11:00 - Jav. de la Rosa, Reg. 12 de Infantería, Av. F. Zuviría y Psje. Marsengo
10:00 - 12:00 - JP López, Zeballos, Lamadrid y Estrada
10:00 - 13:00 - Rivadavia, Castelli, San Martín y JP López
10:00 - 13:00 - A. del Valle, Castelli, Espora y 1 de Mayo
11:00 - 12:00 - Av. Blas Parera, Estrada, Cassanello y Zeballos
11:00 - 14:00 - Risso, Castelli, Padre Genesio y Avellaneda
Santo Tomé
07:30 - 10:30 - Iriondo, Falucho, Gral. López y Juan de Garay
08:00 - 12:00 - Av. 7 de Marzo, Derqui, Moreno y Belgrano
10:30 - 12:30 - Juan de Dios Mena, San Juan, Macia y Gaboto
10:30 - 12:30 - Salta, Hernandarias, Derqui y Belgrano
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.