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Cortes de luz para este sábado en Santa Fe

La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe por tareas de mantenimiento y reformas en subestación.

Cortes de luz programados por la EPE.Cortes de luz programados por la EPE.
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Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este sábado 5 de septiembre se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.

La medida afectará el suministro eléctrico por tareas de mantenimiento y reformas en subestación. En Santo Tomé, Sauce Viejo y San José del Rincón no figuraban interrupciones programadas en el canal oficial de la EPE.

Cronograma de cortes programados

Santa Fe

08:30 - 12:30 - Pavón, A. Godoy, Azcuénaga y Dorrego

09:00 - 13:00 - Dorrego, Azcuénaga, Pavón y A. Godoy

12:00 - 16:00 - Eva Perón, Rivadavia, San Martín y La Rioja

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

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