Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este sábado 5 de septiembre se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.
Desde la mañana
Cortes de luz para este sábado en Santa Fe
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe por tareas de mantenimiento y reformas en subestación.
Cortes de luz programados por la EPE.
La medida afectará el suministro eléctrico por tareas de mantenimiento y reformas en subestación. En Santo Tomé, Sauce Viejo y San José del Rincón no figuraban interrupciones programadas en el canal oficial de la EPE.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:30 - 12:30 - Pavón, A. Godoy, Azcuénaga y Dorrego
09:00 - 13:00 - Dorrego, Azcuénaga, Pavón y A. Godoy
12:00 - 16:00 - Eva Perón, Rivadavia, San Martín y La Rioja
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.
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