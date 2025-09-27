#HOY:

En la mañana

Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe

La lista de tareas previstas para este 27 de septiembre fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Cortes de luz programados por la EPE.
 3:54
Por: 

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

08:00 - 10:00 por calle Tucumán entre 25 de mayo y San Jerónimo

08:00 - 12:00 Av. Galicia - Boneo, Hernandarias, Tacuarí y Avellaneda

08:00 - 13:00 Estévez Boero, Giménez de Asua, Leloir y Greca (Barrio El Pozo)

08:30 - 12:30 Las Guindas, Madreselva, Los Mepenes hasta terraplén este (Colastine Norte)

09:30 - 11:30 Obispo Gelabert, Cándido Pujato, Urquiza y San Lorenzo

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

