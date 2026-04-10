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Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo por tareas de mantenimiento y reemplazo de infraestructura.

Trabajos de la EPE. Créditos: Guillermo Di SalvatoreTrabajos de la EPE. Créditos: Guillermo Di Salvatore
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Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este viernes 10 de abril se realizarán cortes programados en sectores de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo.

La medida afectará el suministro eléctrico en distintos puntos debido a tareas de mantenimiento de subestación, mantenimiento general, reemplazo de postes y conductores, además de despeje de electroductos.

Cronograma de cortes programados

Santa Fe

08:00 - 10:00 - Av. Blas Parera, Larguía, Reg. 12 de Infantería y Javier de la Rosa

08:00 - 12:00 - Aguado, Estrada, Vieytes y Padre Genesio

09:00 - 11:00 - Reg. 12 de Infantería, Pavón, Avellaneda y Alberdi

09:00 - 13:00 - Zavalia, JJ Paso, Francia y Gdor. Freyre

09:00 - 13:00 - Independencia, Pietranera, Zavalia y Rodríguez Peña

09:00 - 13:00 - Callejón Mocoví, Los Eucaliptus, De Las Talas y Terraplén Este (Colastiné)

13:00 - 17:00 - Urquiza, Saavedra, JJ Paso y Hernández

Santo Tomé

08:00 - 10:00 - Avellaneda, Saavedra, Mendoza y San Martín

08:00 - 10:00 - Batalla de Maipú, Tomas Lubary, 13 de Diciembre y Ruta Nac. 11

08:00 - 10:00 - Alberdi, Arenales, Llerena y Martín Zapata

08:00 - 10:00 - Malvinas Argentinas, A. del Valle, 3 de Febrero y Alberdi

09:30 - 11:30 - Frutos, Macia, Lisandro de la Torre y Candioti

10:00 - 12:00 - Del Campo, Avellaneda, Urquiza y vías del ferrocarril

10:00 - 12:00 - Av. Luján, Dorrego, Mántaras y Saavedra

11:30 - 13:30 - Ob. Gelabert, Necochea, Pueyrredón y Almaraz

11:30 - 13:30 - Calle 8, Hipólito Irigoyen, Belgrano y Calle 16

Sauce Viejo

10:00 - 12:00 - Los Jazmines, Estrella Federal, Av. de la Bandera y Aromos

12:00 - 13:00 - Panamá, Cuba, Sarmiento y Belice

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

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