Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este viernes 10 de abril se realizarán cortes programados en sectores de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo.
Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo por tareas de mantenimiento y reemplazo de infraestructura.
La medida afectará el suministro eléctrico en distintos puntos debido a tareas de mantenimiento de subestación, mantenimiento general, reemplazo de postes y conductores, además de despeje de electroductos.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 10:00 - Av. Blas Parera, Larguía, Reg. 12 de Infantería y Javier de la Rosa
08:00 - 12:00 - Aguado, Estrada, Vieytes y Padre Genesio
09:00 - 11:00 - Reg. 12 de Infantería, Pavón, Avellaneda y Alberdi
09:00 - 13:00 - Zavalia, JJ Paso, Francia y Gdor. Freyre
09:00 - 13:00 - Independencia, Pietranera, Zavalia y Rodríguez Peña
09:00 - 13:00 - Callejón Mocoví, Los Eucaliptus, De Las Talas y Terraplén Este (Colastiné)
13:00 - 17:00 - Urquiza, Saavedra, JJ Paso y Hernández
Santo Tomé
08:00 - 10:00 - Avellaneda, Saavedra, Mendoza y San Martín
08:00 - 10:00 - Batalla de Maipú, Tomas Lubary, 13 de Diciembre y Ruta Nac. 11
08:00 - 10:00 - Alberdi, Arenales, Llerena y Martín Zapata
08:00 - 10:00 - Malvinas Argentinas, A. del Valle, 3 de Febrero y Alberdi
09:30 - 11:30 - Frutos, Macia, Lisandro de la Torre y Candioti
10:00 - 12:00 - Del Campo, Avellaneda, Urquiza y vías del ferrocarril
10:00 - 12:00 - Av. Luján, Dorrego, Mántaras y Saavedra
11:30 - 13:30 - Ob. Gelabert, Necochea, Pueyrredón y Almaraz
11:30 - 13:30 - Calle 8, Hipólito Irigoyen, Belgrano y Calle 16
Sauce Viejo
10:00 - 12:00 - Los Jazmines, Estrella Federal, Av. de la Bandera y Aromos
12:00 - 13:00 - Panamá, Cuba, Sarmiento y Belice
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.