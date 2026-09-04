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Cortes de luz para este viernes en Santa Fe y Rincón

La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe y San José del Rincón por tareas de mantenimiento y reemplazo de infraestructura.

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Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este viernes 4 de septiembre se realizarán cortes programados en distintos sectores de Santa Fe y San José del Rincón.

La medida afectará el suministro eléctrico por tareas de mantenimiento, mantenimiento de subestación, reemplazo de postes y conductores. En Sauce Viejo y Santo Tomé no figuraban interrupciones programadas en el canal oficial de la EPE.

Cronograma de cortes programados

Santa Fe

08:00 - 10:00 - Beruti, Matheu, Avellaneda y A. Godoy

08:00 - 12:00 - Av. Peñaloza, Ayacucho, Pasaje Ingenieros y Zeballos

08:00 - 12:00 - Vera Mujica, Reconquista, Tacca y Av. Circunvalación

08:30 - 12:30 - Crespo, La Rioja, Chile y San Juan

09:00 - 11:00 - Av. López y Planes, Iturraspe, Fray Cayetano Rodríguez y Av. Circunvalación

09:00 - 13:00 - Beruti, Larrea, Chiclana y Diagonal Sta. Fe

09:30 - 11:30 - Gorostiaga, Huergo, Av. F. Zuviría y San Lorenzo

09:30 - 11:30 - Córdoba, Molinas, Av. Perón y La Paz

11:30 - 13:30 - Necochea, Belgrano, Beruti y Azcuénaga

San José del Rincón

08:00 - 12:00 - Por Callejón Pintos, entre Ruta Prov. N°1 e ingreso a Complejo Ubajay

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

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