Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este viernes 4 de septiembre se realizarán cortes programados en distintos sectores de Santa Fe y San José del Rincón.
Cortes de luz para este viernes en Santa Fe y Rincón
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe y San José del Rincón por tareas de mantenimiento y reemplazo de infraestructura.
La medida afectará el suministro eléctrico por tareas de mantenimiento, mantenimiento de subestación, reemplazo de postes y conductores. En Sauce Viejo y Santo Tomé no figuraban interrupciones programadas en el canal oficial de la EPE.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 10:00 - Beruti, Matheu, Avellaneda y A. Godoy
08:00 - 12:00 - Av. Peñaloza, Ayacucho, Pasaje Ingenieros y Zeballos
08:00 - 12:00 - Vera Mujica, Reconquista, Tacca y Av. Circunvalación
08:30 - 12:30 - Crespo, La Rioja, Chile y San Juan
09:00 - 11:00 - Av. López y Planes, Iturraspe, Fray Cayetano Rodríguez y Av. Circunvalación
09:00 - 13:00 - Beruti, Larrea, Chiclana y Diagonal Sta. Fe
09:30 - 11:30 - Gorostiaga, Huergo, Av. F. Zuviría y San Lorenzo
09:30 - 11:30 - Córdoba, Molinas, Av. Perón y La Paz
11:30 - 13:30 - Necochea, Belgrano, Beruti y Azcuénaga
San José del Rincón
08:00 - 12:00 - Por Callejón Pintos, entre Ruta Prov. N°1 e ingreso a Complejo Ubajay
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.