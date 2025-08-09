#HOY:

Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 9 de agosto fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

12:00 - 13:00 Beruti, Callejón Funes, San Lorenzo y Solís

Santo Tomé

08:00 - 11:00 Av. del Trabajo, 9 de Julio, Macia y Centenario

08:30 - 12:30 Chile, Sarmiento, Neuquén y Pueyrredón

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

