Murió Drew Struzan, el ilustrador detrás de los afiches más icónicos del cine

Drew Struzan, uno de los artistas más influyentes del cine moderno, falleció el 13 de octubre a los 78 años. La noticia fue confirmada este lunes a través de su cuenta oficial de Instagram, donde se compartió un autorretrato y un mensaje emotivo: “Drew ha partido de este mundo. Quiero que sepan lo feliz que era sabiendo cuánto amaban su arte”.
Struzan marcó a varias generaciones con sus ilustraciones de películas legendarias. Su trazo inconfundible acompañó el imaginario de millones de espectadores, y su firma se volvió sinónimo de aventura, magia y cine.
Su legado gráfico aún perdura entre cinéfilos, coleccionistas y artistas.
Un artista que definió el cine de los ’80 y ’90
Aunque su carrera comenzó en los años '70, Struzan alcanzó el estrellato al ilustrar los afiches de Star Wars,Volver al Futuro, Blade Runner, E.T., Los Goonies y Hook, entre muchos otros. Su estilo realista con tintes oníricos no solo vendía películas, sino que las elevaba a la categoría de mito.
En 2008, luego de su trabajo para Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, Struzan se retiró oficialmente, aunque ocasionalmente salía de ese retiro para proyectos especiales o reediciones.
Fue el autor de los pósters de Star Wars, Indiana Jones y Volver al Futuro.
El vínculo eterno con la galaxia
Su relación con Star Wars comenzó en 1978, cuando ilustró el célebre póster “Circus” para la reedición del Episodio IV. Desde entonces, fue el artista preferido de Lucasfilm para los afiches de las ediciones especiales en los años ’90 y para la trilogía de precuelas.
Incluso, en 2015, ya retirado, volvió una vez más para realizar un póster especial de The Force Awakens, cerrando un círculo que lo vinculó durante casi 40 años con una de las franquicias más grandes de la historia.
Una leyenda con lápiz y pincel
Drew Struzan dejó una obra inmensa que perdura más allá de su partida. Fue mucho más que un ilustrador: fue un narrador visual que logró sintetizar la épica de una película en una sola imagen. Su legado se estudia en escuelas de arte, se exhibe en museos y vive en los corazones de los cinéfilos.
Le sobreviven su esposa Dylan y su hijo Christian. La industria del cine y del arte despide a un gigante cuya obra seguirá colgada en las paredes del tiempo.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.