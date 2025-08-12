Sin censura

Elton John recordó su amistad con John Lennon y una anécdota de ambos con Andy Warhol

El artista británico, de 78 años habló sobre su relación con el cantante de los Beatles. "Lo conocí cuando acababa de salir de su fase de locura y había entrado en el periodo de las risas". "Solíamos tomar muchas drogas juntos", admitió.