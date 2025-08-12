Elton John recordó su amistad con John Lennon y una anécdota de ambos con Andy Warhol

En un video publicado en la cuenta de Instagram Wow Presents Plus, Elton John habla de la época en la que conoció a John Lennon, siete años mayor que él.
En un video publicado en la cuenta de Instagram Wow Presents Plus, Elton John habla de la época en la que conoció a John Lennon, siete años mayor que él.
El artista británico, que ahora tiene 78 años, rememoró aquel momento: "Conocí a Lennon cuando acababa de salir de su fase de locura y había entrado en su periodo de las risas", comentó el intérprete de éxitos atemporales como Rocket Man y Your Song.
"Él cantaba mis canciones y yo tocaba las suyas. Solíamos tomar muchas drogas juntos", admitió Elton John, que tiene un historial de adicciones que duró hasta 1990, cuando ingresó en un centro de rehabilitación para desintoxicarse (principalmente de cocaína y alcohol, como él mismo relató en su autobiografía Me).
Todavía recordando al cantante de los Beatles, Elton John dijo: "¡Nos reíamos tanto! Él, Rod Stewart y Freddie Mercury son las personas con las que más me he reído!".
Así, el cantante recordó aquella noche en la que, en un hotel de Nueva York, él y John Lennon estaban consumiendo cocaína cuando, en un momento dado, alguien llamó al timbre de su habitación.
"Tardé unos 10 minutos en arrastrarme hasta la puerta y mirar por la mirilla. Entonces le susurré a John: ¡Es Andy Warhol!'. Y me hizo señas de que no la abriera. Y cuando le pregunté por qué, me dijo : '¡Siempre lleva una maldita cámara encima! No hay nada privado cuando Andy está cerca'. Así que sí, no le abrimos la puerta a Andy Warhol. Pero eso fue porque estábamos drogados".
Elton John ha sido siempre abierto sobre su compleja relación con las drogas y el alcohol, un capítulo oscuro de su vida que atravesó especialmente entre finales de los años 70 y buena parte de los 80.
En numerosas entrevistas, el músico británico ha relatado que su consumo comenzó como una vía de escape ante la presión de la fama, la soledad y conflictos personales no resueltos.
Llegó a abusar de cocaína, alcohol y otras sustancias, lo que derivó en episodios de paranoia, comportamientos autodestructivos y graves problemas de salud. El propio artista ha contado que su adicción lo llevó a periodos prolongados sin dormir, alimentándose de manera caótica y entrando en un ciclo de excesos que parecía no tener fin.
Su punto de inflexión llegó en 1990, cuando decidió ingresar en un programa de rehabilitación. Elton John ha reconocido que superar la adicción fue una de las tareas más difíciles de su vida, incluso más que construir su carrera musical. Desde entonces, se mantiene sobrio y atribuye su recuperación al apoyo profesional y personal que recibió durante ese proceso.
Hoy, el cantante es un activo defensor de la prevención y el tratamiento de las adicciones. Ha utilizado su experiencia para advertir sobre los riesgos del consumo y subraya que cualquier persona, sin importar su éxito o posición, puede verse atrapada por la dependencia.
Además, a través de la Elton John AIDS Foundation, también ha trabajado en programas que abordan no solo el VIH/sida, sino también la reducción de daños vinculados al uso de drogas.
En sus propias palabras, estar libre de sustancias le permitió “tener una segunda oportunidad de vivir plenamente”, y considera su sobriedad uno de sus mayores logros personales.
