El periodista deportivo Emiliano Pinsón anunció este sábado 28 de noviembre que regresará a la Argentina el próximo martes tras realizar un tratamiento experimental contra la atrofia multisistémica —una variante atípica del Parkinson— en Pamplona, España, al señalar que los resultados clínicos aún no acompañan sus expectativas. Con un balance crudo sobre el avance de los síntomas físicos, el comunicador aclaró que volverá a la ciudad navarra el 6 de febrero para definir los pasos a seguir junto al laboratorio.
Emiliano Pinsón anunció que su tratamiento en Pamplona no dio resultados y volverá a la Argentina
El periodista deportivo comunicó a través de un video en sus redes sociales que regresará al país tras haber viajado a España, para someterse a un tratamiento experimental contra la atrofia multisistémica (AMS), una patología neurodegenerativa asociada al Parkinson.
En su mensaje de despedida de Pamplona, Pinsón expuso sin rodeos las dificultades motrices y comunicativas que atraviesa en esta etapa de la enfermedad neurodegenerativa, aunque destacó que mantiene intacta su fortaleza anímica y su acompañamiento familiar.
Un balance crudo sobre la evolución física
Al evaluar el desarrollo del ensayo clínico en España, Pinsón admitió que no observa una evolución favorable en su cuadro. "Hasta ahora la cosa no va bien. El tratamiento, les dije la vez pasada, no va bien. Yo cada vez estoy físicamente con más inconvenientes", afirmó el periodista, al describir el impacto cotidiano de la patología.
Según detalló, ya casi no puede caminar sin asistencia y utiliza un andador para desplazarse, por lo que proyectó que en el corto plazo necesitará una silla de ruedas. "Seguramente estaré con silla de ruedas, espero que sea una electrónica ya, en poco tiempo", anticipó, y sumó que nota rigidez en la lengua, dificultades crecientes en el habla y endurecimiento en las extremidades. Pese a ello, subrayó que su cabeza sigue firme para afrontar el proceso: "Aunque me vean sin gesticular o no gesticulando mucho, estoy acá con ganas y siempre premiando la vida".
Regreso al país y definición pendiente para febrero
Pinsón confirmó que emprenderá el viaje de retorno a la Argentina el martes y que su regreso a Pamplona está previsto para el 6 de febrero. Si en esa instancia recibe una propuesta favorable del laboratorio, el esquema contemplaría viajes trimestrales a España; en caso contrario, el periodista adelantó que concentrará sus esfuerzos en terapias orientadas a sostener su calidad de vida en el país.
Durante su balance de la estadía en Navarra, valoró el respaldo de su hijo, de amigos argentinos radicados allí y de vecinos y comerciantes de la zona, además de destacar aspectos de accesibilidad urbana que le gustaría ver replicados en Buenos Aires. "Cuando vine para acá, dije: '¿Qué hago? Estoy en un país extraño, no conozco a nadie, estoy con mi hijo nada más'. Bueno, sobrevivimos. No fue fácil, pero sobrevivimos", resumió.