“Hasta ahora, la cosa no va bien”

Emiliano Pinsón anunció que su tratamiento en Pamplona no dio resultados y volverá a la Argentina

El periodista deportivo comunicó a través de un video en sus redes sociales que regresará al país tras haber viajado a España, para someterse a un tratamiento experimental contra la atrofia multisistémica (AMS), una patología neurodegenerativa asociada al Parkinson.