Lionel Richie recibió el alta médica después de permanecer tres días internado en un hospital de St. Louis, Estados Unidos. El artista regresó a su casa en Los Ángeles y se encuentra en buen estado, de acuerdo con una actualización difundida por People.
Lionel Richie recibió el alta luego de permanecer tres días internado
El cantante, de 77 años, fue sometido a estudios cardíacos después de sufrir mareos y terminar sentado una presentación en St. Louis.
El cantante había acudido voluntariamente al centro de salud tras presentar dificultades para mantenerse de pie durante el espectáculo que brindó el sábado 29 de agosto en The Muny. Allí fue sometido a estudios vinculados con su corazón.
El episodio durante el concierto
Durante la parte final de la presentación, Richie solicitó una silla y completó sentado la interpretación de “All Night Long”. Los médicos también evaluaron una posible deshidratación leve, aunque no se comunicó un diagnóstico oficial.
El ganador del Grammy permaneció en una unidad de cuidados intensivos mientras le realizaban los controles. Tras recibir el alta, viajó desde St. Louis hasta Los Ángeles.
Otro antecedente reciente
Richie ya había sufrido mareos durante un concierto realizado el 24 de junio en St. Paul, Minnesota. En aquella oportunidad interrumpió la actuación y postergó sus siguientes presentaciones en Chicago y Columbus por recomendación médica.
Luego retomó la gira “Sing a Song All Night Long”, que comparte con Earth, Wind & Fire. Su próximo concierto está programado para el 26 de septiembre en San Francisco y no se anunciaron modificaciones en esa fecha.