Madonna ya está en Brasil y se prepara para el multitudinario show

Brasil - É REAL!! 👑



A rainha do pop acaba de desembarcar no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro em uma aeronave particular. O show da diva pop acontece no próximo sábado (4), na praia de Copacabana.



Reprodução: Redes Sociais / aviation tv#madonna #brasil #rj pic.twitter.com/m33K7s5h5E