Adiós a MTV: Paramount anunció cierres de canales de música en la cadena

Paramount Skydance Corporation, el conglomerado multinacional de medios y entretenimiento, confirmó que a partir del 31 de diciembre de 2025 cerrará permanentemente cinco canales de música de MTV: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live.
El canal principal de MTV continuará, pero apartado de su concepto original: lejos de la música, la señal sellará su transición a los reality shows y el entretenimiento con programas como Naked Dating UK y Geordie Shore.
La decisión llega tras más de cuatro décadas de historia, en las que el canal supo conquistar los corazones de millones de personas en todo el mundo marcando tendencia con sus contenidos en la música, la moda y la cultura pop.
Los principales motivos que impulsaron este cierre histórico son económicos: los canales no están siendo especialmente rentables y Paramount comunicó la necesidad de recortar 500 millones de dólares en los presupuestos.
