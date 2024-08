"Ojo panda"

La polémica opinión de Moria Casán que pone en duda las fotos de Fabiola Yáñez

La actriz compartió un tuit que afirmaba que la foto de la ex primera dama muestra maquillaje y no un golpe. Aunque, luego, aclaró que "no creo que sea una fake" la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández.