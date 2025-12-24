Martín Redrado apuntó contra Luciana Salazar: “Creo que hay que mostrar los WhatsApps”

El conflicto judicial entre Martín Redrado y Luciana Salazar sumó un nuevo capítulo luego de que la última audiencia terminara, una vez más, sin entendimiento entre las partes.
Sin mencionar a Matilda, el economista se mostró visiblemente molesto por la exposición mediática del caso por la paternidad de la niña y señaló que hay versiones falsas que se repiten desde hace tiempo.
El conflicto judicial entre Martín Redrado y Luciana Salazar sumó un nuevo capítulo luego de que la última audiencia terminara, una vez más, sin entendimiento entre las partes.
Tras el encuentro fallido, el economista habló en televisión y volvió a desmentir las acusaciones en su contra, al tiempo que cuestionó con dureza a su expareja.
Durante una entrevista en el ciclo SQP, Redrado se mostró visiblemente molesto por la exposición mediática del caso y apuntó contra lo que considera versiones falsas que se repiten desde hace tiempo.
“La sufrí”, aseguró, al referirse al vínculo con Salazar y al impacto personal que, según él, tuvo la relación.
En ese contexto, negó nuevamente los señalamientos que lo involucran como deudor alimentario o padre biológico de Matilda: “Se intentó instalar que yo era el padre, que estaba embargado y que era deudor alimentario. Se han dicho muchas mentiras que algunos repiten”, afirmó, marcando su postura frente a las versiones que circulan en medios y redes.
El economista también se refirió a un cruce indirecto con Yanina Latorre, luego de que ella manifestara su hartazgo por ser señalada como vocera de Salazar.
“Creo que hay que mostrar los WhatsApps”, lanzó Redrado, sugiriendo que existen conversaciones que podrían aclarar el trasfondo del conflicto.
Al hablar de su presente, buscó despegarse del escándalo y remarcó que atraviesa una etapa distinta en lo personal; “Empecé una nueva vida y estoy muy feliz con mi mujer”, dijo en referencia a Lulú Sanguinetti, a quien elogió públicamente.
Además, sumó un dato sensible al mencionar que sus hijos “sufrieron presiones” durante la relación anterior.
Redrado también cuestionó quién impulsa la cobertura mediática cada vez que hay una audiencia; “Cuando no hay acuerdo, no soy yo el que llama a los periodistas. Se sabe quién busca notoriedad con esto”.
Asimismo, se mostró confiado en que el proceso judicial terminará aclarando las cosas: “Las mentiras se van a ir cayendo con el tiempo”.
Sobre los acuerdos firmados tras la ruptura, evitó entrar en detalles concretos, aunque dejó una reflexión general: “Empezó como una relación de amor, después se transformó en presiones constantes y, muchas veces, para evitar conflictos, uno cede”.
Por su parte, Salazar reaccionó desde sus redes sociales y volvió a cruzarlo con dureza, luego de haber difundido los correos electrónicos que probarían contradicciones en el relato de Redrado: “‘El payaso extorsionado’ sigue hablando de una paternidad biológica que nunca estuvo en discusión”.
Además, agregó: “Que tuvo y asumió otro rol de padre, aunque fuera a escondidas, es verdad y está probado con todo lo que firmó con abogados y escribanos, de manera consciente”.