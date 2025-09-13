Thiago Medina de "Gran Hermano" sufrió un grave accidente en moto

Thiago Medina sufrió un fuerte accidente automovilístico y tiene a todos sus seres queridos muy preocupados por su salud. Según contaron en “LAM”, el exparticipante de “Gran Hermano” chocó su moto contra un auto en una intersección.
Ángel De Brito informó en “LAM” que la expareja de Daniela Celis se encuentra internado con pronóstico reservado en un hospital de Moreno.
“Tuvo un accidente terrible Thiago Medina, el exparticipante de ‘GH’, también conocido por ser ex de ‘Pestañela’ y el hermano de ‘Camilota’. Fue un accidente automovilístico y está internado en un hospital de Morena con pronóstico reservado”, informó Ángel De Brito en su ciclo en Ámérica TV.
De acuerdo con Pepe Ochoa, el choque se produjo alrededor de las 20 horas de este viernes 12 de septiembre. Aunque aún no se conoce con exactitud qué fue lo que ocurrió, el panelista indicó que “una mala señalización” y “las velocidades” habrían desembocado en la coalición de los vehículos.
Además, Ochoa contó que tuvo contacto con Daniela Celis y Camila Deniz, también conocida como “Camilota”, pero ambas no pudieron proporcionarle mayor información de la trascendida. “Lo único que pido es cadena de oración entre todos”, expresó “Pestañela”, muy consternada, en un audio que le envió.
Minutos más tarde, la integrante de “Luzu TV” publicó un comunicado en historias de su cuenta de Instagram. “Estoy en el hospital, esperando el parte médico. Thiago en este momento está en quirófano. Fue afectado el pulmón y el bazo (sic)”, informó la ex “Gran Hermano”, quien destacó: “Gracias a Dios tenía el casco puesto”.
“Solo pido luz y amor; les daré prontas noticias”, cerró Daniela Celis, quien con Thiago Medina son padres de dos mellizas, llamadas Aime y Laia.
