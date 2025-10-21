Tenía 35 años

Paraguay: murió un argentino en la previa de un recital de La Renga

Se trata de un hombre oriundo de Chaco, identificado como Néstor Torres. Falleció por atragantamiento con un trozo de carne, mientras comía un asado con amigos en Asunción. La banda se solidarizó con la familia y se ofreció a costear los gastos para repatriar el cuerpo.