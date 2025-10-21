Paraguay: murió un argentino en la previa de un recital de La Renga

Un trágico accidente tuvo lugar este sábado en Asunción, Paraguay, antes del recital de La Renga. Un hombre de 35 años, identificado como Néstor Torres, oriundo de Resistencia, Chaco, murió atragantado mientras compartía un asado con amigos.
Un trágico accidente tuvo lugar este sábado en Asunción, Paraguay, antes del recital de La Renga. Un hombre de 35 años, identificado como Néstor Torres, oriundo de Resistencia, Chaco, murió atragantado mientras compartía un asado con amigos.
El hecho ocurrió alrededor de las 15:30 en la Plaza Rodríguez de Francia, ubicada en el casco histórico de la capital paraguaya. Torres había viajado junto a dos amigos desde el Chaco para asistir al concierto de la banda de rock argentina en el Puerto de Asunción.
Según testigos, el hombre comenzó a mostrar signos de ahogo mientras almorzaban al aire libre. Sus acompañantes intentaron asistirlo con maniobras de Heimlich y solicitaron ayuda a los bomberos, quienes realizaron reanimación durante aproximadamente una hora, sin éxito.
El oficial interviniente, Juan Maqueda, confirmó que se descartó un infarto y la intervención de terceros. Posteriormente, la autopsia confirmó la causa oficial del deceso: la muerte se debió a una "obstrucción de las vías aéreas, provocada por un trozo muy grande de carne".
La fiscal paraguaya Claudia Aguilera dio intervención al Consulado Argentino para los trámites legales y la asistencia a los acompañantes de la víctima.
Al conocer la noticia de la necesidad económica de la familia para el traslado del cuerpo, integrantes de la banda La Renga se comunicaron con los familiares de Néstor Torres y les anunciaron que se harían cargo de los costos que demandan los trámites y el traslado del féretro a la provincia del Chaco.
