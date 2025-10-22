Un choque entre una camioneta y un camión dejó dos muertos en Buenos Aires
Esta mañana, en el kilómetro 42 del Autopista Acceso Oeste, mano a Luján, se produjo un impacto que terminó con la vida de dos personas. Las autoridades trabajan para determinar las causas del siniestro.
Se registró un choque entre una camioneta pick-up y un camión
En el kilómetro 42 de la Autopista Acceso Oeste, en el partido de Moreno, sentido hacia la ciudad de Luján, esta mañana alrededor de las 5:30 h se registró un choque entre una camioneta pick-up y un camión que provocó el fallecimiento de dos personas.
Desarrollo del siniestro
Según las primeras informaciones oficiales, el hecho ocurrió cuando una camioneta marca Nissan Frontier 4×4, por motivos aún en investigación, colisionó por detrás con un camión de marca Scania que circulaba por el carril derecho. Tras el impacto, la camioneta perdió el control y volcó sobre la autopista.
El choque se produjo en la mano hacia Luján del Acceso Oeste, tramo en el que convergen flujos de tránsito con destino residencial, industrial y comercial en la zona oeste del Gran Buenos Aires.
Los dos ocupantes de la camioneta fallecieron en el lugar. Uno de ellos tenía 34 años, según datos preliminares.
No se han comunicado formalmente las identidades de las víctimas, ni se han confirmado testimonios que permitan establecer con certeza la causa del impacto —por ejemplo, si el camión estaba detenido o en movimiento— aunque las primeras hipótesis trabajan con un choque por alcance.
Respuesta en el lugar
Al momento del siniestro, se desplegó un operativo de emergencia compuesto por bomberos, personal de Seguridad Vial y peritos de la concesionaria Autopistas del Oeste, quienes procedieron al corte y restricción de carriles para permitir las tareas de asistencia, remoción y peritaje.
Durante al menos dos horas, los carriles derechos del sentido hacia Luján permanecieron reducidos o cerrados, generando demoras importantes en la zona. Posteriormente el tránsito fue restablecido tras la remoción de los vehículos involucrados.
Las imágenes divulgadas muestran la camioneta volcada con severos daños estructurales
Las imágenes divulgadas muestran la camioneta volcada con severos daños estructurales, y el camión detenido en el carril derecho con impactos menores visibles.
La causa está caratulada como “homicidio culposo” y la investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Moreno. Hasta ahora se ha informado que el conductor del camión resultó ileso.
El accidente pone de relieve la magnitud de los siniestros viales en rutas y autopistas con alta circulación de vehículos particulares y de carga, y reabre el interrogante sobre factores como velocidad, condiciones de visibilidad, estado de los vehículos y posibilidades de maniobra en momentos críticos.
Las autoridades competentes continúan con las pericias para esclarecer la secuencia del choque y para evaluar responsabilidades.
Para quienes circulan por el Acceso Oeste, recomiendan extremar precauciones especialmente en horas de baja visibilidad o cuando se transita cerca de larguísimas zonas de conflicto vial.
