Murió una nena de 4 años en la pileta de un club en Quilmes

Una niña de 4 años murió este sábado por la tarde tras un trágico episodio ocurrido en la pileta del Círculo Universitario de Quilmes (CUQ), ubicado en la zona de La Ribera, partido bonaerense de Quilmes.
Una niña de cuatro años falleció este sábado después de ser encontrada sin signos vitales en la pileta del Círculo Universitario de Quilmes. La causa está siendo investigada por la Justicia, mientras el club suspendió sus actividades.
El hecho se registró durante una jornada en la que la menor se encontraba junto a su familia y otras personas en el club.
Según las primeras versiones recabadas por fuentes oficiales y allegados, asistentes al predio advirtieron la presencia de la niña en el agua y dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia y a las fuerzas de seguridad.
Testigos señalaron que al notar la situación, se activaron los protocolos de emergencia. El Servicio de Asistencia Médica de Emergencias (SAME) envió al lugar tres ambulancias que, junto con el personal presente, comenzaron maniobras de reanimación.
A pesar de los esfuerzos de los profesionales de la salud, la menor fue declarada fallecida en el lugar.
El impacto del suceso se percibió de inmediato entre quienes estaban en el club, generando consternación entre los familiares, integrantes de la institución y vecinos de la comunidad local.
En las redes sociales del CUQ se expresaron mensajes de pesar y acompañamiento a los allegados de la niña.
Las circunstancias precisas que llevaron al deceso de la menor aún no fueron esclarecidas. La causa quedó a cargo de la fiscal de hechos culposos, Mara Torres, de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 22 del Departamento Judicial de Quilmes, que ordenó las diligencias pertinentes para determinar cómo ocurrieron los hechos y si existen responsabilidades.
Si bien todavía no se difundieron los resultados de peritajes o de la autopsia, fuentes familiares y cercanas señalaron a algunos medios que la niña estaba bajo la supervisión de un guardavidas al momento de lo sucedido.
Estas versiones señalan que la menor nadaba en el sector de la pileta en un contexto recreativo habitual. Sin embargo, las líneas de investigación continúan abiertas y serán los resultados técnicos los que aporten mayor claridad.
Desde el club deportivo se informó que ante la gravedad de la situación y en señal de duelo institucional, se decidió la suspensión de todas las actividades hasta el 2 de enero.
En un comunicado, la institución expresó su profundo dolor por lo ocurrido y ofreció apoyo a la familia, destacando que se encuentran “a disposición” para colaborar con lo que se requiera en el marco de la investigación.
Casos de ahogamiento en niños pequeños constituyen una preocupación de salud pública en Argentina y en el mundo. Organizaciones pediátricas señalan que los menores de cinco años son especialmente vulnerables en entornos acuáticos y que la supervisión constante de un adulto, junto con medidas de seguridad en piletas y espacios recreativos, son esenciales para prevenir tragedias.
Aunque en este hecho particular las circunstancias están siendo investigadas, la magnitud del impacto y la tristeza generada subrayan la importancia de la vigilancia y de protocolos claros en lugares de esparcimiento.