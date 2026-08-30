Walter Hernández, campeón del Turismo Carretera en 1993, sufrió un violento asalto este domingo en su campo de la zona de Mar del Plata. Al menos seis delincuentes ingresaron a la propiedad, lo redujeron y lo golpearon.
Asaltaron y golpearon al excampeón de TC Walter Hernández: quemaron su camioneta
Al menos seis delincuentes irrumpieron este domingo en el campo del expiloto, lo mantuvieron cautivo y escaparon con dinero, joyas y una Toyota SW4.
La banda habría robado $1 millón en efectivo, joyas, documentación personal y los teléfonos celulares de las personas que estaban en el lugar. Luego escapó en la camioneta Toyota SW4 del expiloto.
Lo mantuvieron cautivo
Durante el asalto, Hernández fue privado de su libertad y obligado a subir a su propio vehículo. Los investigadores intentan reconstruir el recorrido realizado por los atacantes después de abandonar el campo.
La camioneta fue encontrada posteriormente incendiada. El vehículo quedó incorporado a la investigación para la realización de las pericias correspondientes y la búsqueda de posibles rastros.
Los agentes también trabajan para determinar cómo ingresó la banda a la propiedad, cuánto tiempo permaneció allí y si contó con información previa sobre las víctimas.
La búsqueda de los responsables
Los investigadores analizan distintas pistas para identificar y localizar a todos los integrantes del grupo. El ingreso al campo y el lugar donde apareció la camioneta son dos de los puntos centrales de las primeras actuaciones.
La pesquisa busca establecer la participación de cada uno de los delincuentes y recuperar los elementos sustraídos. Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas por el ataque.
La trayectoria de Walter Hernández
Hernández desarrolló una extensa carrera en el automovilismo argentino y alcanzó su mayor logro deportivo en 1993, cuando se consagró campeón del Turismo Carretera.
El expiloto tuvo una presencia destacada en la categoría durante la década de 1990. Tras retirarse de la actividad profesional, quedó vinculado a la historia del TC por aquel campeonato.