Aumentan la recompensa por datos que permitan detener al prófugo santafesino Vicente Matías Pignata

El Gobierno nacional elevó a cinco millones de pesos la recompensa para quienes aporten información que permita dar con el paradero de Vicente Matías Pignata, un hombre oriundo de Santa Fe condenado por narcotráfico y prófugo de la Justicia desde 2019.

Una de las últimas fotos conocidas de Pignata antes de su desaparición en 2019.
 10:34
Por: 

La medida fue dispuesta por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a través de la Resolución 975/2025, publicada en el Boletín Oficial.

El aumento responde al pedido de la Unidad Fiscal de Santa Fe, a cargo del fiscal Walter Rodríguez, que solicitó incrementar el incentivo económico ante la falta de datos útiles que permitan concretar la captura del fugitivo.

Pignata está siendo buscado desde marzo de 2019.Pignata está siendo buscado desde marzo de 2019.

Un prófugo con condena pendiente

Vicente Matías Pignata, de 41 años, nacido en la ciudad de Santa Fe, fue condenado en 2017 como autor responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El Tribunal Oral Federal de Santa Fe le impuso en aquel entonces una pena de cuatro años de prisión.

Sin embargo, Pignata nunca cumplió la condena. En marzo de 2019 se dictó una orden de captura nacional y, poco después, en mayo de ese mismo año, se amplió la búsqueda a nivel internacional. Desde entonces, se encuentra prófugo y su paradero sigue siendo un misterio.

Sus últimos domicilios conocidos fueron en la ciudad de Santa Fe y en la localidad de Bowen, provincia de Mendoza. Está casado con Elizabet Yanina Campos, y es hijo de Vicente Antonio Pignata y Adriana María Amarillo.

Sentado a la mesa, en uno de los últimos registros conocidos de Pignata, desde que se inició la investigación por la que está siendo buscado. Foto: ArchivoSentado a la mesa, en uno de los últimos registros conocidos de Pignata, desde que se inició la investigación por la que está siendo buscado. Foto: Archivo

Recompensa millonaria

La primera recompensa para dar con Pignata había sido establecida en 2023 en dos millones de pesos. Ahora, el Ministerio de Seguridad resolvió aumentarla a cinco millones de pesos, una cifra que busca incentivar a cualquier persona que pueda aportar datos concretos que conduzcan a su captura.

El programa establece que quienes posean información útil podrán comunicarse de manera confidencial y gratuita con el Programa Nacional de Recompensas a través de la línea telefónica 134, disponible en todo el país.

El pago de la recompensa, en caso de que la información resulte efectiva, se realizará en el Ministerio de Seguridad o en el lugar que la cartera designe, siempre garantizando la preservación de la identidad de la persona que colabore.

Además, la resolución instruye a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales a difundir y publicar el afiche oficial con los datos del prófugo en medios gráficos, radiales y televisivos de alcance nacional.

Mirá tambiénDe $20 a $60 millones: Santa Fe anuncia altas recompensas para los 10 delincuentes más buscados

Un caso que lleva años sin resolverse

La Justicia federal investiga a Pignata desde hace más de una década. El expediente en el que fue condenado se originó en 2017 bajo la carátula “Pignata, Vicente Matías y otros s/Infracción Art. 303 inc. 1 CP”, y estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Santa Fe.

El fiscal Walter Rodríguez remarcó recientemente que, a pesar de los mecanismos de búsqueda activados y la recompensa vigente, no se recibieron datos útiles sobre su paradero en estos años.

Por ello, solicitó al Ministerio de Seguridad el incremento económico, considerando que la visibilidad pública y el monto de la recompensa son herramientas fundamentales para avanzar en la detención de prófugos de alta peligrosidad.

Cómo aportar datos

Quienes tengan información sobre Pignata pueden comunicarse al 134, la línea gratuita del Ministerio de Seguridad de la Nación, que funciona de manera permanente. La identidad de quienes colaboren será preservada y protegida por el programa oficial.

Vicente Matías Pignata by El Litoral

