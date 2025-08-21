Ministerio de Seguridad

Aumentan la recompensa por datos que permitan detener al prófugo santafesino Vicente Matías Pignata

El Gobierno nacional elevó a cinco millones de pesos la recompensa para quienes aporten información que permita dar con el paradero de Vicente Matías Pignata, un hombre oriundo de Santa Fe condenado por narcotráfico y prófugo de la Justicia desde 2019.