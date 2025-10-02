#HOY:

Demoraron un vuelo de Flybondi en Ezeiza por una amenaza de bomba

El avión debía haber partido este jueves a las 15, un pasajero gritó “bomba” y se activó el protocolo de seguridad.

El nuevo horario de partida está previsto para este jueves a las 19. Imagen de archivo.
 21:22
Por: 

Un avión de la compañía low cost Flybondi que debía partir rumbo a Salta, fue demorado y apartado en un sector del aeropuerto de Ezeiza, ante una amenaza de bomba.

Se trata de la aeronave LV-HKN con número de vuelo FO 5164 que debió partir hacia Salta a las 15, pero un pasajero gritó “bomba”, la tripulación lo escuchó y de inmediato se activó el protocolo para estos casos.

El avión se encontraba en la posición 70 y fue trasladada a la posición ZULU 1 (frente a bomberos), donde se hizo descender a los pasajeros para proceder a la revisión de la aeronave y de los equipajes.

Reprogramado

Tras la revisión, se liberó al avión y la compañía comenzó el proceso para volver a embarcar a los pasajeros y la partida hacia el destino de Salta está prevista para las 19.

