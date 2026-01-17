#HOY:

Una bebé de un año está grave tras ser atacada por un perro en la ciudad de Santa Fe

La bebé está internada en el hospital de niños Orlando Alassia. Crédito: Flavio RainaLa bebé está internada en el hospital de niños Orlando Alassia. Crédito: Flavio Raina
Una beba de un año permanece internada en estado grave en el Hospital de Niños Orlando Alassia, luego de haber sido atacada por un perro en el suroeste de la ciudad de Santa Fe.

Según trascendió, el hecho habría ocurrido este viernes por la tarde en una vivienda ubicada en calle Estrada al 1900.La menor habría sido asistida en el lugar y trasladada de urgencia al hospital pediátrico, donde quedó internada bajo estricta observación médica debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo a fuentes policiales, la niña sufrió pérdida de masa encefálica y levantamiento del cuero cabelludo como consecuencia del ataque. Su estado de salud es delicado.

Se investiga

Hasta el momento no se dieron a conocer las circunstancias exactas en las que ocurrió el episodio, que es materia de investigación.

