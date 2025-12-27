Chaco: una beba de un año fue internada tras ingerir cocaína

Mirá tambiénSiete policías detenidos en Chaco por intentar robar cocaína durante quema judicial
Una beba de un año fue internada de urgencia en el Hospital Pediátrico de Resistencia luego de ingerir cocaína de manera accidental la provincia de Chaco. El episodio generó una fuerte conmoción y activó la intervención judicial para resguardar a la menor.
El momento del accidente
El hecho ocurrió el lunes 22, aunque recién tomó estado público este viernes. De acuerdo con la información médica y policial, la nena se encontraba en su casa cuando encontró en el piso una bolsa de plástico que contenía restos de un polvo blanco. En cuestión de segundos, la beba tomó contacto con la sustancia sin que los adultos presentes lograran impedirlo.
La familia advirtió rápidamente que algo no estaba bien cuando notó un cambio repentino en el comportamiento de la menor. La reacción inmediata resultó clave para evitar consecuencias más graves.
Un dato previo encendió la alarma: los familiares sabían que una tía de la beba atravesaba un consumo problemático de sustancias. Al ver a la niña con el envoltorio vacío y observar síntomas inusuales, decidieron trasladarla de urgencia al hospital.
“Llegó irritable y con un estado nauseoso”, explicó el doctor Ramos, director del Hospital Pediátrico. Ante la sospecha, el equipo médico realizó un análisis toxicológico de orina, que confirmó la presencia de cocaína en el organismo de la menor.
Evolución favorable
Tras el resultado positivo, se puso en marcha el protocolo de emergencia. La beba recibió el tratamiento correspondiente y quedó bajo observación médica durante varias horas. La respuesta fue favorable y permitió estabilizar su estado general.
Desde el centro de salud informaron que la internación se extendió por resguardo judicial y que la niña evolucionó en buenas condiciones, sin complicaciones posteriores derivadas de la ingesta.
Intervención judicial
Debido a la gravedad del episodio, la Justicia dispuso medidas preventivas para proteger a la menor. Una vez otorgada el alta médica, la beba no volvió con su madre, de 18 años, sino que quedó al cuidado de su abuela materna.
En paralelo, el Servicio de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia inició actuaciones para establecer el grado de responsabilidad de los adultos que se encontraban a cargo de la nena al momento del hecho y evaluar el entorno familiar.