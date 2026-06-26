Una amenaza de bomba alteró este viernes la actividad en el Aeropuerto Internacional Fernando Piragine Niveyro, de la ciudad de Corrientes, donde las autoridades activaron el protocolo de seguridad previsto para este tipo de situaciones.
Amenaza de bomba en el aeropuerto de Corrientes: activaron un amplio operativo de seguridad
Una advertencia obligó a desplegar el protocolo de emergencia en el Aeropuerto Internacional Fernando Piragine Niveyro. Los pasajeros fueron evacuados y la situación permanece bajo investigación.
La alerta se produjo mientras una aeronave vinculada a la terminal correntina se encontraba en operación. A partir de ese momento, los organismos de seguridad pusieron en marcha un amplio operativo preventivo para resguardar a pasajeros y trabajadores.
Evacuación y controles
Luego de que el avión aterrizara en el aeropuerto, todos los ocupantes descendieron de la aeronave y fueron sometidos a controles de rutina mientras especialistas inspeccionaban el interior del aparato y el equipaje.
El procedimiento incluyó requisas preventivas y una revisión completa de la aeronave, en cumplimiento de los protocolos establecidos para amenazas de este tipo.
Despliegue de fuerzas
Del operativo participaron Bomberos, efectivos de la Policía de Corrientes, negociadores, personal de seguridad aeroportuaria, ambulancias y otras fuerzas que trabajaron de manera coordinada en el lugar.
La presencia de móviles de emergencia y el cierre parcial de sectores de la terminal generaron demoras en la operatoria mientras avanzaban las inspecciones.
Investigación en marcha
Hasta el momento no trascendieron datos oficiales sobre el origen de la amenaza ni sobre eventuales personas involucradas. Las autoridades mantienen la investigación abierta para determinar cómo se produjo la alerta.
El aeropuerto continuaba bajo estrictas medidas de seguridad mientras se aguardaban los resultados de las inspecciones y un informe oficial sobre lo ocurrido.