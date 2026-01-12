Bomberos rescataron a un empleado municipal que cayó a una profunda zanja

Integrantes del Cuartel Sur de la Agrupación Bomberos Zapadores de Rosario, dependientes de la Dirección General de Bomberos, efectuaron el rescate de un empleado municipal de la gran ciudad del sur provincial.
Realizaba tareas de desmalezamiento cuando sufrió el accidente, que le provocó lesiones de distinta consideración. Una ambulancia del servicio público de emergencias de la provincia 107 lo trasladó al hospital.
El operario había caído accidentalmente a una zanja profunda ubicada en avenida Argentina al 5200, cuando realizaba tareas de desmalezamiento junto con otros compañeros, en la zona de barrio Saladillo.
Momentos antes, el empleado, de 38 años, efectuaba sus labores de limpieza del terreno cuando de manera desafortunada perdió el equilibrio y se precipitó.
El pozo era profundo, por lo que sus compañeros no podían socorrerlo. Fue entonces que llamaron a la Central de Emergencias 911.
Policías del Comando Radioeléctrico, bomberos y médicos llegaron poco después a la escena.
Equipados con todo lo necesario, los zapadores descendieron hasta la víctima para evaluarla y colocarla en una camilla canasto.
De esa forma, pudieron sacar al herido de la zanja y cargarlo en una ambulancia que lo trasladó de urgencia al hospital.