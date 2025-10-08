Buscan a Franco Nicolás Villasant, desaparecido en Rosario desde el 3 de octubre

Por disposición de la Fiscalía Regional II, la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe solicita cualquier información sobre Franco Nicolás Villasanti, de 23 años, quien habría sido visto por última el día 3 de octubre de 2025, en la ciudad de Rosario.
Según consta en la denuncia, Frenco tiene tez blanca, ojos marrones, contextura delgada, 1.60 mts de altura, cabellos negros cortos. Lleva colocado un piercing en la oreja derecha y es oriundo de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.
En su búsqueda interviene la Brigada de Paraderos de la PDI de la Unidad Regional II y el doctor Marcelo Vitola de la Fiscalía Regional II.
Se solicita la más amplia colaboración de toda la ciudadanía a los fines de recabar información que aporte a la búsqueda.
Ante cualquier dato comunicarse con la Secretaría de Derechos Humanos: Mendoza 3443 de la ciudad de Santa Fe o calle Santa Fe 1950 1° Piso (ala Dorrego) de Rosario; al correo electrónico: [email protected] y/o [email protected]; a los teléfonos 3425357756 y 0800-5553348; o llamar al 911.
