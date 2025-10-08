Pedido de paradero

Buscan a Franco Nicolás Villasant, desaparecido en Rosario desde el 3 de octubre

La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe solicita colaboración ciudadana para encontrar al joven desaparecido. En su búsqueda interviene la Brigada de Paraderos de la PDI UR II y la Fiscalía Regional II.