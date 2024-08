Caso Ayrton Díaz: una mujer acusada de matar a su exnovio a sangre fría será juzgada en septiembre

"No es un capricho el pedido de prisión perpetua. A mi nene no lo voy a ver más. Eso es lo que la Justicia no entiende. Si le dan sólo unos años de pena, va a salir y mi hijo del cementerio no sale nunca más", se lamentó Lidia, la mamá de Ayrton. Crédito: Manuel Fabatía