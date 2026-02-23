Santa Fe

Llega a juicio oral el caso de la agencia de viajes Maros que dejó un tendal de víctimas

Cuatro mujeres están acusadas por un hecho en el que más de 160 personas habrían sido estafadas por centenares de miles de dólares. El hecho explotó el 1° de enero de 2017, frente al local de la firma, en calle 1° de Mayo, casi en la esquina con Obispo Boneo.