Cuatro años después del juicio

Causa Bolsafe: Casación confirmó las condenas y dejó en pie los 15 años para Mario Rossini

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por mayoría el recurso del principal condenado por la megaestafa de Bolsafe Valores. También confirmó las penas para dos directivos de la firma, y rechazó el planteo de la querella contra las absoluciones.