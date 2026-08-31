Alrededor de las 18 de este lunes 31 de agosto, por causas que aún se intentan establecer, un Citroën C3 color blanco colisionó contra Renault Sandero azul oscuro, en la intersección de avenida Alem y Belgrano. Producto del fuerte impacto, este último automotor terminó volcando de manera violenta sobre la calzada, quedando apoyado sobre su techo.
Violento choque y vuelco en avenida Alem y Belgrano
Un grave accidente registrado alrededor de las 18 horas de este lunes provocó momentos de gran tensión en un punto neurálgico del microcentro santafesino
Ante la gravedad del hecho, dotaciones de Bomberos Zapadores y personal de los servicios de emergencias médicas acudieron rápidamente al lugar para rescatar a los pasajeros que quedaron atrapados en el habitáculo del auto volcado. En tanto, efectivos de la Policía y personal de control de tránsito montaron un operativo de emergencia que mantiene interrumpida la circulación vehicular en el ingreso a Belgrano.
Por el momento, se recomienda circular con precaución por la zona y desviar por vías alternativas mientras se desarrollan las tareas de asistencia, peritajes mecánicos y remoción de los vehículos involucrados.
Atención a las involucradas y la efectividad del sistema de seguridad
En el lugar de la colisión se pudo observar a dos mujeres en aparente buen estado de salud, quienes recibieron asistencia del personal sanitario del servicio 103. Afortunadamente, no se registraron lesiones de consideración a simple vista entre las involucradas.
En las imágenes registradas tras el siniestro se apreció además cómo se activó el airbag del auto Citroën C3 blanco, un elemento de seguridad crucial que amortiguó el impacto y protegió de manera efectiva a una de las conductoras.
Congestión vehicular en el ingreso al centro
Debido al siniestro vial y a los trabajos operativos de los servicios de asistencia, el choque produjo una severa acumulación de autos en la avenida Leandro N. Alem sobre la mano que circula en sentido hacia el sur.
Se registran importantes retenciones en la zona del puerto y los accesos principales, por lo que las autoridades recomiendan desviar por vías alternativas mientras finalizan las tareas de peritajes mecánicos y la remoción de las unidades siniestradas sobre la cinta asfáltica.
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