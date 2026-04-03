Un violento conflicto familiar desatado dentro de una vivienda de barrio Alto Verde, en la zona este de la ciudad de Santa Fe, al otro lado del río, terminó con una persona detenida, acusada de amenazas calificadas.
Alto Verde: amenazó a su hermana con un cuchillo y tenía una escopeta en la pieza
Ocurrió durante las últimas horas en inmediaciones de la calle principal del distrito costero, a la altura del 400. El acusado tiene 49 años y la víctima 51.
Según trascendió, todo sucedió en una vivienda de calle Demetrio Gómez al 400, la arteria principal del distrito costero.
Era la madrugada de este viernes cuando llegó hasta el lugar una patrulla del Cuerpo Guardia de Infantería de la Unidad Regional I.
Una mujer de 51 años había llamado a la Central de Emergencias 911 para pedir socorro.
Los uniformados entrevistaron a la mujer, que les contó que había sido amenazada por su hermano, quien le habría hecho ademanes con un arma blanca en sus manos.
Atrapado
Los policías revisaron la casa y el patio. En la parte trasera, oculto entre pastizales muy cerca del río, estaba escondido el acusado, un hombre de 49 años que fue esposado y trasladado al móvil policial.
Al requisar el domicilio, en su habitación, los agentes encontraron una escopeta calibre 12/70 similar a las que utilizan las fuerzas de seguridad y cartuchos compatibles.
El sospechoso fue alojado en la Comisaría 24ª, donde se siguen las actuaciones correspondientes, bajo las directivas del Ministerio Público de la Acusación.