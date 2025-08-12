#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Terror en Quilmes

Video: durante un asalto a plena luz del día, les apuntaron a nenes de 12 años que salían de una pijamada

A mano armada, delincuentes emboscaron a un hombre que pasó a buscar a su hijo y -amenazando a todo el grupo- le robaron el auto.

Ocurrió a las 11 de la mañana.
 4:56
Por: 

Ocurrió a plena luz del día, a la salida de una pijamada en Bernal. La madre de uno de los chicos el dramático momento.

Relatos de terror en una tranquila mañana de domingo

Lo que debía ser el final feliz de un cumpleaños infantil se convirtió en una pesadilla. Un grupo de chicos de 12 años fue apuntado con armas por delincuentes que robaron un auto a plena luz del día este domingo en la localidad de Bernal, partido de Quilmes.

El hecho ocurrió cerca de las 11 de la mañana, a la salida de una pijamada. Cuando el padre de uno de los nenes estacionó su auto en la puerta para buscar a su hijo, fue sorprendido por ladrones que bajaron de una camioneta estacionada enfrente.

"Les apuntaron con armas a todo el grupito de chicos", contó el movilero de TN desde el lugar.

Constanza, la mamá del nene que cumplía años, relató los momentos de terror. "Estábamos en una mañana de domingo tranquilos. Vimos el auto de enfrente y entendimos que venían a retirar una torta de una vecina", explicó.

"Cuando el propietario del auto destraba para subir al nene y las guitarras, porque tienen una banda, salen los delincuentes", continuó la mujer. "No hubo violencia física, es lo que hay que agradecer. Tampoco nadie opuso resistencia. El nene ya se había llegado a subir, lo que hace la mamá es sacarlo".

Búsqueda del auto robado y hallazgo de la camioneta

El auto robado no fue recuperado, aunque sí se encontró la camioneta en la que se movilizaban los delincuentes.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Buenos Aires
Videos

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro