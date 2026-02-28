Tras denuncia de Chiarella detienen a una pareja con cocaína en Venado Tuerto
El operativo se realizó tras una investigación iniciada por una denuncia del intendente venadense. Se secuestraron 40 gramos de droga y teléfonos celulares en una vivienda de calle Lisandro de la Torre.
El allanamiento se realizó en calle Lisandro de la Torre. Foto: Gentileza.
En un procedimiento llevado a cabo por la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) este viernes 27, fueron detenidos A. A. G. y su pareja, N.A.F. El allanamiento tuvo lugar en el domicilio que ambos comparten, ubicado en Lisandro de la Torre, en el barrio Mateo Fernández, sector conocido popularmente como el "Barrio de la Carne" en Venado Tuerto.
La orden de detención fue emitida por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Dr. Iván Raposo, en el marco de la investigación penal. Durante la requisa, el personal policial incautó cinco envoltorios de cocaína con un pesaje total de 40 gramos y diversos teléfonos celulares.
Foto: Gentileza.
Denuncia del intendente
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el intendente Leonel Chiarella el 5 de febrero de 2024, tras recibir información reservada de vecinos sobre puntos de venta de estupefacientes en la zona. Las tareas de inteligencia y vigilancia realizadas por un agente de seguridad en mayo de 2024 y febrero de 2026 confirmaron movimientos compatibles con la comercialización minorista en la vivienda, la cual pertenece a la madre de la joven detenida.
La pareja fue imputada provisoriamente como coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Ambos permanecen alojados en dependencia policial en carácter de incomunicados y han quedado a disposición del Juez de Primera Instancia para la correspondiente audiencia imputativa.