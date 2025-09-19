#HOY:

Desbarataron un criadero ilegal y rescataron 14 perros caniches en Flores

No tenían alimento y estaban en paupérrimas condiciones de higiene. Tras el rescate, la fiscalía interviniente ordenó el secuestro de los animales y de las jaulas en las que se los mantenía.

El allanamiento fue realizado en un inmueble de la calle Arrotea al 600.
Un nuevo y conmocionante caso de maltrato animal sacude a la Ciudad de Buenos Aires. Tras un operativo en el barrio porteño de Flores, 14 perros de raza caniche, incluyendo cachorros y hembras preñadas, fueron rescatados de un criadero clandestino que ya había sido clausurado el año pasado.

El hallazgo, ordenado por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), reveló condiciones de insalubridad extremas, evidenciando un grave caso de incumplimiento judicial y abandono.

.Había dos cachorros de menos de 45 días escondidos en un placard. Los perros sufrían de otitis y sarro dental.

Operativo y hallazgo: perros sin comida ni higiene

El allanamiento, realizado en un inmueble de la calle Arrotea al 600, se llevó a cabo luego de denuncias que alertaban sobre la persistencia de actividades ilegales en el lugar.

Al ingresar, los equipos de rescate se encontraron con un panorama desolador: los 14 caniches, de distintas edades, se encontraban en un estado de hacinamiento y con un fuerte olor a materia fecal. Según el comunicado del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, los perros sufrían de otitis, sarro dental y carecían de libretas sanitarias y vacunación.

.La fiscalía interviniente ordenó el secuestro de los animales y de las jaulas en las que se los mantenía.

Reincidencia y graves condiciones de los animales

La situación se agrava al conocer que este mismo domicilio ya había sido intervenido en octubre de 2024, cuando se rescataron a 57 perros de la misma raza. A pesar de la clausura impuesta, los responsables continuaron con la cría ilegal.

En esta ocasión, los rescatistas encontraron a dos cachorros de menos de 45 días escondidos en un placard, 11 hembras adultas, un macho joven de 8 meses y tres hembras en avanzado estado de preñez.

Además del hacinamiento, se constató la falta de alimento y la precariedad del acceso a agua. Los perros se hidrataban de un bebedero pequeño en un espacio totalmente inadecuado.

Secuestro, atención veterinaria y seguimiento

Tras el rescate, la fiscalía interviniente ordenó el secuestro de los animales y de las jaulas en las que se los mantenía. Para asegurar un correcto seguimiento, se les colocó un chip con un ID a cada uno de los caniches, y fueron trasladados a una ONG especializada en protección animal. Allí recibirán atención veterinaria inmediata, serán estabilizados y se iniciará un proceso de recuperación.

El operativo contó con la participación de varias divisiones del Ministerio Público Fiscal y la Policía de la Ciudad, así como de la Dirección General de Control y Fiscalización y médicos veterinarios, demostrando la complejidad de este tipo de rescates.

La clausura de este criadero no es un hecho aislado, sino un reflejo de una problemática más amplia en todo el país. Según datos de la UFEMA, los operativos contra la cría clandestina de animales se han vuelto cada vez más frecuentes, exponiendo una red de maltrato animal y comercio ilegal que opera en la clandestinidad y que, en muchos casos, reincide pese a las clausuras y las sanciones.

