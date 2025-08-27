La diputada nacional Rocío Bonacci sufrió un accidente en la Ruta 9
La legisladora viajaba para una sesión en Buenos Aires junto a su padre cuando el conductor del vehículo oficial perdió el control. El siniestro reavivó el debate sobre la seguridad en los traslados institucionales.
Durante la mañana de este miércoles, la diputada nacional Rocío Bonacci protagonizó un grave accidente vial en la autopista Rosario–Buenos Aires, a la altura de la localidad bonaerense de Ramallo. Viajaba acompañada por su padre, José Bonacci, dirigente político de Unite, rumbo a la Ciudad de Buenos Aires para participar de una sesión legislativa.
El vehículo oficial en el que se trasladaban —un Nissan Sentra— era conducido por un chofer asignado por la Cámara de Diputados. Según el testimonio de José Bonacci, el conductor se habría dormido al volante, lo que provocó el despiste del auto y su posterior caída a una zanja.
Estado de salud
Tras el impacto, tanto Rocío como su padre fueron atendidos en un centro médico de Ramallo. La legisladora presentó golpes en el rostro, mientras que su padre también sufrió contusiones. A pesar del violento siniestro, ninguno de los dos resultó con lesiones de gravedad. El chofer del vehículo también fue asistido, sin heridas de consideración.
Rocío Bonacci ocupa una banca en la Cámara de Diputados desde 2023, representando a La Libertad Avanza. Su incorporación al espacio libertario se dio sin antecedentes de militancia activa, aunque con respaldo familiar.
Su padre es el empresario rosarino José Bonacci, quien cuenta con una extensa trayectoria en el armado político provincial y nacional y es apoderado del partido Unite por la Libertad y la Dignidad. Su madre es Beatriz Brouwer, diputada provincial por la lista que encabezara Amalia Granata.
Hace poco más de un año, Bonacci generó una fuerte polémica al ir junto a otros diputados nacionales de La Libertad Avanza a visitar a militares condenados por delitos de lesa humanidad, entre los que se encontraban Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti y Carlos Suárez Mason, entre otros.
Repercusiones
El accidente generó preocupación en el ámbito político y abrió nuevamente el debate sobre las condiciones de seguridad en los traslados oficiales. Versiones no confirmadas señalan que el vehículo se desplazaba a alta velocidad, lo que habría agravado las consecuencias del despiste.
A nivel institucional, se espera que el hecho derive en una revisión de los protocolos de conducción y descansos de los choferes oficiales.
El episodio fue calificado como un “milagro” por los propios protagonistas, quienes destacaron que las consecuencias pudieron haber sido fatales. La rápida intervención de los servicios de emergencia permitió controlar la situación y asistir a los involucrados con eficacia.
