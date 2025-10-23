Violento conflicto entre vecinos de barrio Nueva Pompeya

Una violenta disputa entre dos vecinos de barrio Nueva Pompeya, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe, ocurrió durante la tarde de este jueves.
Ocurrió durante la tarde de este jueves en la cuadra de calle Pavón al 3800. Uno de los involucrados fue aprehendido. Se le secuestró una pistola semiautomática de grueso calibre.
Según trascendió, testigos del incidente se comunicaron con la Central de Emergencias 911 para alertar que un hombre había amenazado a otro con un arma de fuego, en la cuadra de calle Pavón a la altura del 3800.
Una patrulla del Comando Radioeléctrico llegó a la escena minutos después y aprehendió al sospechoso, un joven de 25 años.
Durante el procedimiento, fue incautada una pistola semiautomática calibre 9 milímetros, un cargador y decenas de balas.
El sujeto detenido y el arma secuestrada fueron trasladados a la Comisaría 8a, donde quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación.
El muchacho sería imputado por amenazas calificadas, entre otros delitos.
