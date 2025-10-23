#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Elecciones 2025
Unión
Colón
Premios El Brigadier
Santa Fe

Violento conflicto entre vecinos de barrio Nueva Pompeya

Ocurrió durante la tarde de este jueves en la cuadra de calle Pavón al 3800. Uno de los involucrados fue aprehendido. Se le secuestró una pistola semiautomática de grueso calibre.

La poderosa pistola que fue incautada. Foto: El Litoral
 23:25
Por: 

Una violenta disputa entre dos vecinos de barrio Nueva Pompeya, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe, ocurrió durante la tarde de este jueves.

Según trascendió, testigos del incidente se comunicaron con la Central de Emergencias 911 para alertar que un hombre había amenazado a otro con un arma de fuego, en la cuadra de calle Pavón a la altura del 3800.

Una patrulla del Comando Radioeléctrico llegó a la escena minutos después y aprehendió al sospechoso, un joven de 25 años.

Durante el procedimiento, fue incautada una pistola semiautomática calibre 9 milímetros, un cargador y decenas de balas.

El joven acusado de amenazas calificadas fue trasladado hasta la Comisaría 8a. Foto: El LitoralEl joven acusado de amenazas calificadas fue trasladado hasta la Comisaría 8a. Foto: El Litoral

Tras las rejas

El sujeto detenido y el arma secuestrada fueron trasladados a la Comisaría 8a, donde quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

El muchacho sería imputado por amenazas calificadas, entre otros delitos.

Además del arma de fuego, fueron incautadas municiones del mismo calibre. Foto: El LitoralAdemás del arma de fuego, fueron incautadas municiones del mismo calibre. Foto: El Litoral

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Judiciales
Santa Fe violenta
Inseguridad en Santa Fe
MPA

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro