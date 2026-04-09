A casi tres años del crimen

Emboscada fatal en barrio Roma: la familia Demarchi volvió a Santa Fe y se acerca la acusación

Rubén Demarchi, padre de Franco “Paco” Demarchi, viajó junto a su familia a la capital provincial y mantuvo una reunión con el fiscal Carlos Lacuadra. Buscan conocer el avance de la investigación por el crimen ocurrido en 2023, en una causa que ya tiene dos imputados detenidos y se encamina a la presentación de la acusación formal.