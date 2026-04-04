Un enfermero de 44 años fue hallado muerto este viernes en su vivienda del barrio porteño de Palermo y la Justicia abrió una causa para determinar cómo se produjo el fallecimiento. La víctima fue identificada como Eduardo Bentancourt y el hallazgo se produjo después de que su hermana alertara a la Policía por la falta de contacto desde el 30 de marzo.
Hallaron muerto a otro enfermero en Palermo: sospechan una sobredosis de fentanilo y propofol
La víctima fue identificada como Eduardo Bentancourt. El cuerpo estaba en una silla con restos de sangre. La Justicia investiga el origen de los potentes sedantes encontrados.
El procedimiento se realizó en un departamento de la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2400. Los efectivos ingresaron con una copia de la llave aportada por la dueña de la vivienda y encontraron al hombre sentado en una silla del comedor, con sangre en la boca y sin signos vitales. Poco después, personal del SAME confirmó la muerte.
Qué encontraron en el departamento
Durante la inspección del inmueble, la Policía secuestró varias ampollas de medicamentos, una jeringa y un guante descartable de látex. Entre los fármacos hallados figuraban propofol, fentanilo, lidocaína, clonazepam, midazolam, diazepam, haloperidol y otras drogas de uso hospitalario.
También fueron incautados tres teléfonos celulares, documentación y tarjetas personales del fallecido. Hasta el momento, no trascendieron signos de violencia en la escena, por lo que la investigación quedó orientada a establecer las causales de muerte a partir de peritajes y estudios complementarios.
La investigación y el posible contexto
El hallazgo abrió interrogantes por la presencia de propofol y fentanilo, dos sustancias que quedaron bajo la lupa en otras investigaciones recientes vinculadas al uso indebido de medicamentos hospitalarios. En las primeras horas del caso, aparecieron referencias a una posible conexión con las llamadas “fiestas controladas”, aunque esa línea todavía no fue confirmada judicialmente.
La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, que encabeza Carlos Vasser. El expediente fue caratulado como averiguación de causales de muerte y ahora avanzará con pericias sobre el cuerpo, los elementos secuestrados y el origen de los fármacos encontrados en la vivienda.
Bentancourt era enfermero y, según las primeras informaciones, tenía vínculos laborales con el sistema de salud. El caso sumó repercusión por la aparición de drogas de uso restringido y por el antecedente de otras investigaciones abiertas este año sobre circuitos ilegales de acceso a sedantes y anestésicos en hospitales porteños.