Balearon en el cuello a un hombre durante una entradera y hallaron muerto a otro en un descampado

Los vecinos de la zona norte de la localidad de Sauce Viejo amanecieron sobresaltados este sábado, a raíz de dos incidentes que podrían tener vinculación entre sí.
Tratan de determinar si los incidentes están vinculados. El asalto ocurrió en calle Buenos Aires al 2400. El cadáver, con un tiro en el cuerpo, fue encontrado relativamente cerca, en barrio San Cayetano.
Los vecinos de la zona norte de la localidad de Sauce Viejo amanecieron sobresaltados este sábado, a raíz de dos incidentes que podrían tener vinculación entre sí.
Uno de los hechos ocurrió en calle Buenos Aires al 2400, prácticamente en el límite con la ciudad de Santo Tomé.
Allí, tres delincuentes habrían perpetrado una entradera en una vivienda, pero -por razones que se investigan- en el interior se produjo una balacera y el dueño de casa fue alcanzado por un proyectil en el cuello.
La víctima, un hombre de 70 años, fue trasladada de urgencia al Hospital José María Cullen, donde se le diagnosticó impacto de arma de fuego en la nuca. El plomo quedó alojado dentro del cuerpo.
Poco después, muy cerca del lugar del asalto, vecinos de barrio San Cayetano hallaron tirado en un descampado el cadáver de un sujeto que había sido baleado.
El cuerpo estaba oculto entre matorrales, a la vera de la calle 18, unas cuadras al este de la ruta nacional 11.
Inmediatamente tomó intervención la fiscalía de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación y las actuaciones iniciales están siendo llevadas a cabo por detectives y peritos de la Policía de Investigaciones.
Una de las cosas a determinar es si ambos incidentes están relacionados entre sí.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.