Sauce Viejo

Balearon en el cuello a un hombre durante una entradera y hallaron muerto a otro en un descampado

Tratan de determinar si los incidentes están vinculados. El asalto ocurrió en calle Buenos Aires al 2400. El cadáver, con un tiro en el cuerpo, fue encontrado relativamente cerca, en barrio San Cayetano.