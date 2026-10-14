Sergio Montero, la emblemática estatua viviente de La Plata, fue hallado muerto en su casa y hay conmoción en la capital bonaerense.
Hallaron muerto al artista callejero que interpretaba a la emblemática estatua viviente de La Plata
Sergio Montero fue encontrado sin vida en su casa de Altos de San Lorenzo, luego de que allegados avisaran a las autoridades que llevaban varios días sin tener noticias suyas.
La triste noticia se conoció este miércoles cuando personal policial notificó que Montero fue encontrado sin vida en su vivienda, ubicada en la calle 76, entre 13 y 14.
El aviso de un allegado
De acuerdo con la información dada a conocer, los efectivos arribaron al lugar tras el aviso de un cercano, quien manifestó no tener noticias del artista desde hacía unos días.
Si bien el caso está en plena etapa de investigación, la principal hipótesis que se baraja es que se quitó la vida. Esta presunción surge de lo comentado por el propio amigo de Montero, quien señaló que había recibido un mensaje y un material audiovisual donde el artista manifestaba intenciones de suicidarse.
Un clásico de las peatonales
Durante 25 años Montero alegró las peatonales y plazas de la ciudad con su interpretación de una estatua viviente. Todo de blanco y respetando la figura inmóvil, divertía a niños y adultos, quienes ahora lo recuerdan con emoción.
En el último tiempo Montero había luchado de manera incansable para lograr justicia por la muerte de su hija Abril Muriel Montero en Colombia, donde vivía con su pareja. Desde un comienzo se apuntó a un suicidio; sin embargo, desde el entorno del artista expusieron que se trató de un femicidio.