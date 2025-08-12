Boda narco en Ibarlucea: extraditaron a la pareja que estaba detenida en Paraguay

Este lunes 11 de agosto llegaron al aeropuerto internacional de Rosario, bajo un fuerte operativo policial, Esteban Enrique Rocha, y su esposa, Brisa Milagros Ferreyra Leguizamón, la pareja que se casó en febrero de 2022 en un salón ubicado en las afueras de Ibarlucea (al noroeste del departamento Rosario), donde se produjo un triple crimen. Ambos se habían escapado luego de la boda y estuvieron casi un año prófugos, hasta que fueron detenidos en Asunción del Paraguay.
La llegada al país y a la ciudad se produjo tras la finalización de los trámites de extradición iniciados luego del arresto, que se llevó a cabo en la mañana del jueves 5 de enero de 2023, en el marco de un operativo conjunto entre la Unidad de Investigación del Crimen Organizado de la policía santafesina, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el departamento Interpol de la Policía Nacional de Paraguay.
Según se reveló en su momento, el matrimonio estaba parando en el edificio Miami, una torre residencial de lujo que consta de helipuerto, penthouse y 54 departamentos de lujo de 2 y 3 dormitorios, ubicado en el barrio Recoleta, en pleno centro de Asunción. Y fueron arrestados en el bar de una estación de servicio ubicada a menos de 200 metros.
Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación señalaron que la pareja fue requerida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Rosario por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización, distribución y almacenamiento.
Según voceros, ambos formarían parte de una organización liderada por Olga ‘Tata’ Medina, condenada por regentear zonas de venta de droga al menudeo en distintos puntos de Rosario y mantener vínculos con la banda Los Monos.
La pareja acusada por el triple crimen de Ibarlucea llegó al aeropuerto de Rosario bajo un fuerte operativo.
El vuelo partió desde Asunción con destino inicial a la ciudad de Rosario, donde se entregó a Rocha y Ferreyra Leguizamón a la Delegación Unidad Operativa Federal Rosario para su alojamiento en la División Alcaidía del Área Regional Federal Litoral.
Posteriormente, el viaje continuó hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde fueron trasladados los ciudadanos paraguayos Osmar Algarín Brítez, requerido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20 por homicidio agravado, y Ricardo Espínola Cañete, requerido por el Juzgado de Garantías N°2 de San Martín por homicidio.
Esteban Enrique Rocha y Brisa Milagros Leguizamón Ferreyra se casaron el viernes 28 de enero en el salón de fiestas Campos de Ibarlucea ubicado sobre avenida 25 de Mayo al 5300, también conocida como ruta provincial 34S, que une Granadero Baigorria con Ibarlucea. La fiesta comenzó a las 21 y finalizó a las 4 AM del sábado 29.
A esa hora, muchos de los invitados comenzaron a retirarse, entre ellos Iván Maximiliano Giménez, de 33 años, su esposa, Érica Vanesa Romero, de 33, y la hija de ambos, Elena, de 1 año, en un Audi TT blanco.
Pero en el camino de regreso a su casa, fueron emboscados por una camioneta, por lo que el Audi dio la vuelta en U y volvió hasta el salón buscando protegerse y refugiarse. Al intentar ingresar al predio donde está el salón, el conductor hizo una mala maniobra y quedó encajado en la banquina /zanja.
En ese momento, desde la camioneta que los perseguían efectuaron más de 20 detonaciones de arma de fuego con armas calibre 9 milímetros.
Esteban Rocha y Brisa Ferreyra Leguizamón, detenidos en Paraguay, fueron extraditados a Argentina.
Tras el ataque, varios de los asistentes al casamiento tratan de auxiliar al matrimonio y a la beba. Giménez y la niña fueron rescatados y trasladados en un auto hasta el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde llegaron sin vida, mientras que la mujer quedó dentro del auto porque no pudieron sacarla del asiento.
Uno de los invitados se subió al rodado que estaba encajado en la banquina y con la ayuda de otros, lograron sacarlo, pero en lugar de llevarla a algún centro médico, declaró en sede judicial que se asustó y estando bajo los efectos del alcohol, decidió prender fuego al auto, con la mujer sin vida en su interior.
En el marco de la investigación iniciada tras el triple crimen, se conoció que el ataque estuvo motivado por una disputa entre bandas narco y una cuantiosa deuda por drogas. Además, se supo que la pareja que se casó no había obtenido los permisos necesarios, ya que la novia estaba cumpliendo arresto domiciliario otorgado por la justicia federal. Y el novio había sido excarcelado por la Justicia federal de Buenos Aires.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.