Condenaron al Clan Sena a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

La Justicia de Chaco condenó al Clan Sena a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, en un fallo que puso fin a uno de los casos más conmocionantes de la provincia y del país.
El tribunal halló culpable a César Sena como autor del crimen y a sus padres como partícipes necesarios, mientras que los demás imputados recibieron penas de prisión por distintos delitos de encubrimiento.
César Sena fue condenado a la pena máxima al ser considerado el autor material del crimen. En tanto, sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, recibieron también prisión perpetua al ser hallados culpables como partícipes necesarios en el femicidio.
El tribunal determinó que ambos tuvieron un rol clave en el hecho y en el posterior encubrimiento, lo que los colocó en el mismo nivel de responsabilidad penal que su hijo.
En la misma sentencia, Gustavo Obregón fue condenado a cuatro años y diez meses de prisión por el delito de encubrimiento agravado. Por su parte, Fabiana Cecilia González recibió una pena de cinco años de cárcel efectiva por encubrimiento simple.
Gustavo Melgarejo, también juzgado por su participación posterior al crimen, fue sentenciado a dos años y diez meses de prisión por el mismo delito.
Con esta resolución, el tribunal dio por acreditadas las responsabilidades penales de todos los acusados en el femicidio de Cecilia Strzyzowski. La sentencia marca un punto clave en el proceso judicial que se inició tras la desaparición y posterior investigación del caso.
El fallo representa un cierre judicial en primera instancia para una causa que generó un fuerte impacto social y reavivó el debate sobre la violencia de género en el país.