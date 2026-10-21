La intendencia de Fiambalá, en Catamarca, dispuso la clausura preventiva de un complejo termal luego de la muerte de un niño de diez años por meningoencefalitis amebiana primaria, una infección poco frecuente causada por la Naegleria fowleri, conocida popularmente como la ameba “come-cerebros”.
Catamarca: clausuraron termas tras la muerte de un niño por la ameba “come-cerebros”
Las autoridades sanitarias iniciaron análisis del agua para determinar si el menor de 10 años contrajo la infección en el complejo y buscan establecer el posible origen de la exposición.
Tras el fallecimiento, las autoridades sanitarias comenzaron a analizar el agua del establecimiento para determinar si el menor pudo haber contraído allí la infección. El complejo se encuentra a unos 320 kilómetros al noroeste de la capital provincial.
Cómo se confirmó la infección
Las primeras sospechas surgieron del equipo de Infectología del Hospital Interzonal de Niños “Eva Perón”, donde el menor permaneció internado. Posteriormente, el Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán confirmó el diagnóstico de meningoencefalitis amebiana primaria.
Según explicó el Ministerio de Salud de Catamarca, el hospital había identificado signos compatibles con una infección provocada por Naegleria fowleri, un microorganismo microscópico de vida libre.
Analizan el agua de las termas
Luego de conocerse el diagnóstico, las autoridades sanitarias ordenaron el cierre preventivo del complejo y pusieron en marcha tareas de muestreo y análisis del agua para detectar una posible presencia de la ameba.
En paralelo, los equipos técnicos trabajan para reconstruir las posibles exposiciones del niño durante los doce días anteriores al inicio de los síntomas. Estas investigaciones buscan establecer si existió una relación entre la infección y una eventual visita al establecimiento termal.
Por el momento, los análisis apuntan a determinar el posible origen de la exposición, sin que se haya confirmado que el contagio ocurrió en el complejo.
Cómo se transmite la ameba
La infección por Naegleria fowleri se produce cuando el agua contaminada con el microorganismo ingresa al organismo a través de la nariz, generalmente durante actividades recreativas acuáticas.
Beber agua contaminada no constituye una vía de infección, según las aclaraciones difundidas por las autoridades sanitarias.
Las autoridades descartaron un riesgo de transmisión para los familiares, convivientes y el personal de salud que estuvo en contacto con el niño.
Esto se debe a que la Naegleria fowleri no se transmite de persona a persona. La investigación continúa centrada en identificar la posible fuente de exposición y determinar si el agua del complejo termal estuvo involucrada en el caso.