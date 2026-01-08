Fundamentos del fallo

Con "frialdad y temeridad", así actuó "la gorda Leo" al ejecutar a su vecino del barrio Coronel Dorrego

Leonela Ayelén Garnica fue condenada a 21 años de cárcel el mes pasado, por el homicidio de Leopoldo Romero, ocurrido tres años atrás en Santa Fe. El tribunal del juicio valoró “la modalidad extremadamente violenta” del hecho. La sentencia se encuentra apelada por la defensa.