La Fuerza Aérea Argentina investiga la muerte de un suboficial de 20 años ocurrida durante la tarde del miércoles en la base aérea de Morón, donde el joven prestaba servicios.
Hallaron muerto a un soldado en la base aérea de Morón: investigan las causas
El joven falleció durante la tarde del miércoles. La Fuerza Aérea Argentina expresó su pesar y aseguró que colabora con la Justicia para esclarecer lo ocurrido.
Comunicado
A través de un comunicado, la institución informó que “inmediatamente se activaron los protocolos correspondientes” y que puso todos los medios a disposición de las autoridades judiciales que intervienen en el caso.
Además, señaló que está “colaborando plenamente para facilitar la investigación y determinar las causas de este triste suceso”.
"Profundo pesar"
Por último, la Fuerza Aérea Argentina expresó su pesar por lo ocurrido y acompañó a los familiares y seres queridos del joven.
“La Fuerza Aérea Argentina desea expresar su profundo pesar por lo ocurrido, acompañando a sus seres queridos en este momento difícil y elevando una plegaria por su eterno descanso”, reza el comunicado.