En Córdoba

Detuvieron al “perejil” del caso Nora Dalmasso: lo acusan de matar a un hombre a fierrazos en una pelea

Gastón Zárate y sus dos hijos adolescentes disputaban un partido de fútbol entre conocidos en un complejo deportivo junto con otras personas y comenzó una discusión entre el acusado y la víctima, de 37 años. El pintor había sido detenido en enero de 2007 por el crimen de Nora Dalmasso en el country Villa Golf de Río Cuarto, cuyo caso prescribió y quedó impune.