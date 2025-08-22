#HOY:

Detuvieron al “perejil” del caso Nora Dalmasso: lo acusan de matar a un hombre a fierrazos en una pelea

Gastón Zárate y sus dos hijos adolescentes disputaban un partido de fútbol entre conocidos en un complejo deportivo junto con otras personas y comenzó una discusión entre el acusado y la víctima, de 37 años. El pintor había sido detenido en enero de 2007 por el crimen de Nora Dalmasso en el country Villa Golf de Río Cuarto, cuyo caso prescribió y quedó impune.

Actualmente, Zárate tiene 46 años.
El "perejil" del caso Dalmasso, Gastón Zárate, rechazó las acusaciones en su contra por el crimen de Rubén Acuña Ustarroz, ocurrido en la ciudad cordobesa de Río Cuarto.

El hombre de 46 años compareció ante el fiscal Javier Di Santo (el mismo que estuvo a cargo de la causa que investigaba el femicidio de la empresaria), se abstuvo de responder preguntas, designó como defensor al abogado José Melano, quien reemplazó a la letrada oficial Ivana Niessuta.

Gastor Zárate fue “el pintor” investigado por el crimen de Nora Dalmasso.Gastor Zárate fue “el pintor” investigado por el crimen de Nora Dalmasso.

El hecho se produjo cuando Zárate y sus dos hijos adolescentes disputaban un partido de fútbol entre conocidos en un complejo deportivo junto con otras personas y comenzó una discusión entre el acusado y la víctima de 37 años.

La víctima falleció en el acto

Se sospecha que el implicado tomó un fierro y golpeó en la cabeza al damnificado, que falleció en el acto.

Tanto el acusado como sus hijos se quedaron en el lugar y, tras la llegada de la Policía, “El Perejil” fue detenido junto con el adolescente de 17 años, acusado de también participar de la pelea.

Un pasado que sigue presente

El pintor había sido detenido en enero de 2007 por el crimen de Nora Dalmasso, la mujer que fue encontrada asesinada en la habitación de su hija Valentina Macarrón, en el country Villa Golf de Río Cuarto, cuyo caso prescribió y quedó impune.

El crimen de Nora Dalmasso ocurrió dentro de su propia casa, en el country Villa Golf de Río Cuarto.El crimen de Nora Dalmasso ocurrió dentro de su propia casa, en el country Villa Golf de Río Cuarto.

Los vecinos encabezaron una marcha denominada "perejilazo" y Zárate recuperó la libertad, al tiempo que declaró ante los medios: "Soy inocente porque no la maté y no la violé".

