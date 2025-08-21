Múltiples allanamientos en Venado, Rosario, San Gregorio y Santa Isabel por venta de droga

Un total de 14 allanamientos se llevaron adelante en las primeras horas de este jueves en las localidades de Venado Tuerto, San Gregorio, Santa Isabel y Rosario. Como resultado fueron detenidas 10 personas, se incautaron armas de fuego, cocaína y marihuana.
Gran despliegue de efectivo policiales en las cuatro localidades.
Se trata de una investigación que llevó adelante el Ministerio Público de la Acusación en el marco de una causa por microtráfico.
Fuentes consultadas por El Litoral adelantaron que se trata de una banda ligada a un reconocido narco venadense que actualmente se encuentra detenido y condenado por hechos de similares características.
Decenas de agentes policiales participaron de los allanamientos que se llevaron adelante en distintos distritos y que arrojaron resultados positivos según los primeros informes a los que accedió El Litoral.
Entre las 10 personas detenidas se encuentran dos sujetos sobre los que pesaba un pedido de captura.
